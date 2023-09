‘In Umbria c’è bisogno di sangue, c’è bisogno di te’. Questo il nome della campagna per le donazioni sul territorio regionale presentata mercoledì mattina in Provincia a Terni: l’obiettivo è aumentare il numero di donatori e rendere la regione autosufficiente.

Lo scopo

Presenti il presidente di Avis Umbria Enrico Martoni, il numero uno provinciale di Terni Leonrdo Mariani, il vicepresidente della Provincia Gianni Daniele, il presidente di Anci Umbria Michele Toniaccini, il responsabile del Sit di Terni Augusto Scaccetti e la responsabile Sit Usl Umbria 2 Marta Micheli: «Le donazioni sono calate dopo il Covid, è importante – le parole di Mariani – unire le forze fra le istituzioni per sensibilizzare i cittadini ad assolvere ad un impegno molto importante per aiutare il prossimo». Per Daniele è «opportuno accelerare nella campagna di sensibilizzazione partendo anche dalle scuole per aumentare la cultura della donazione anche nei giovani». Toniaccini dal canto suo ha specificato che Anci «ha firmato un protocollo d’intesa per stabilire linee guida da suggerire ai Comuni in fatto di donazioni. Bisogna poi anche operare nelle scuole per far crescere la cultura delle donazioni». Scaccetti ha fornito alcuni dati riguardanti Terni. «I prelievi sono la metà di quelli di Foligno su una popolazione che è invece il doppio». Il numero di sacche è infatti di 5 mila mentre a Foligno è di 10 mila. «L’ospedale di Terni per coprire il fabbisogno deve prendere da fuori regione ogni anno tra le 500 e le 600 sacche. Donare è un gesto importante che si fa al prossimo ed è anche un modo per tenere la propria salute sotto controllo, quindi ci sono una serie di vantaggi che andrebbero presi in considerazione». La Micheli infine ha puntualizzato che «il donatore periodico ha meno problemi cardiaci perché la sua salute è costantemente monitorata attraverso i parametri che si possono rilevare con i prelievi».