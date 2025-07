Si rinnova l’appuntamento in Umbria con l’Italian International Balloon Grand Prix, in programma con la 38° edizione dal 25 luglio al 3 agosto. Tre le località interessate: Gualdo Cattaneo, Massa Martana ed il lago Trasimeno.

LA ‘NIGHT GLOW’ 2024

Lo spettacolo delle mongolfiere con gli equipaggi tornerà dunque tra poco meno di dieci giorni. Quest’anno niente tappa ternana: spazio al Trasimeno Night Glow a Passignano, Castiglione, Magione e Tuoro sul Trasimeno in collaborazione con l’Aeroclub Trasimeno.

Piloti da tutto il mondo si riuniranno per la manifestazione. Che prevede – alternando le basi di partenza – i decolli giornalieri dalle 6 del mattino tra il parco Acquarossa di Gualdo e Massa Martana. Lo spettacolo notturno ci sarà invece domenica 27 (tra le 20 e le 22) con l’accensione in contemporanea, come avvenne nel 2024 a Terni.