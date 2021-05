Incendio boschivo nel pomeriggio di giovedì sul territorio comunale di Narni, in strada di Fabbruciano, fra le frazioni di Capitone (Narni) e Quadrelletto (San Gemini). Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Terni nel tentativo di domare le fiamme. Presente anche il direttore delle operazioni di spegnimento. Poco dopo le ore 17 è stato allertato un mezzo aereo del 115 – in particolare un Canadair – che si sta portando in zona.

Articolo in aggiornamento