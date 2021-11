Incendio di Cardeto: donato un computer alla famiglia Gualtieri

«Un sentito grazie all’associazione ‘Sosteniamo Terni’ e al presidente Luca Angelelli per aver voluto esprimere la vicinanza a me e alla mia famiglia in occasione della grave situazione in cui ci siamo trovati recentemente. L’aiuto diretto, che si è concretizzato nella donazione di un computer, è stato un segno efficace e tangibile dell’affetto e della solidarietà che l’associazione ha manifestato per noi. Grazie di cuore». Massimo Gualtieri e la sua famiglia hanno perso tutto nell’incendio del 10 luglio, che ha divorato l’appartamento del quartiere Cardeto, e intorno a loro si è attivata una straordinaria solidarietà.

L’associazione

‘Sosteniamo Terni’ ha avviato una raccolta fondi per l’acquisto di materiale informatico che ora si è conclusa con la consegna di un computer alla famiglia Gualtieri. «Siamo molto soddisfatti dell’obiettivo raggiunto – dice Luca Angelelli – soprattutto perché siamo un’associazione nata da poco ma che ha raccolto da subito consensi anche grazie al supporto di numerose attività commerciali ternane che hanno aderito alla raccolta fondi. Un ringraziamento particolare va a Christian Gelsi e Giancarlo Marras per il contributo e il supporto fornito. Per la nostra associazione è stata solo la prima iniziativa a sostegno di chi è in difficoltà. Siamo già al lavoro per il futuro, convinti di poter contare sempre sul supporto dei ternani».