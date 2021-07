Terrore a Cardeto per un appartamento divorato dalle fiamme

Un violento incendio è divampato nella prima serata di sabato all’interno di un appartamento posto al penultimo piano di una palazzina di via Filangieri, nel quartiere di Cardeto a Terni. Le fiamme, decisamente alte e che hanno interessato l’intera abitazione, hanno prodotto un fumo visibile fino a diversi chilometri di distanza. Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco del comando provinciale di Terni che, con più uomini e mezzi, sono riusciti a venire a capo del rogo, evitando altri danni oltre quelli – significativi – causati dall’incendio. Almeno due abitazioni, quella andata a fuoco e quella soprastante, sono inagibili ed i residenti hanno dovuto trovare soluzioni temporanee. Problemi anche per l’appartamento sottostante a causa delle infiltrazioni d’acqua legate alle operazioni di spegnimento. Nei momenti più concitati e difficili dell’operazione, tutti i residenti sono stati evacuati rapidamente dagli agenti della polizia Locale. Con loro anche personale della polizia di Stato e dei carabinieri.

Nessun ferito ma tanti danni

Nell’accaduto non risultano persone coinvolte né feriti/intossicati. Nell’abitazione andata a fuoco vive una famiglia composta da padre – un noto musicista e docente -, madre e tre figli: non erano presenti in casa quando è divampato il rogo. Tra i residenti del condominio – la sua abitazione è quella sottostante la casa dell’incendio – c’è anche l’assessore comunale Benedetta Salvati, anche lei in strada e scossa per l’accaduto.

L’indagine dei vigili del fuoco

Ignote al momento le cause all’origine del fatto, che sarebbero comunque accidentali. Indagini sono in corso da parte del personale del nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco ternani che ha sentito e sentirà i residenti per acquisirne le testimonianze ed effettuerà, anche domenica con la luce del giorno, sopralluoghi sul posto. Sempre circa le cause, il lavoro di individuazione non si preannuncia semplice anche in ragione del fatto che l’appartamento è completamente danneggiato e le temperature sviluppatesi sono state elevatissime.

Piccolo miracolo

Dopo circa tre ore ininterrotte di lavoro, il personale del 115 di Terni è riuscito ad individuare e mettere in salvo il gatto della famiglia che vive nell’abitazione distrutta. A comunicare la presenza del felino ai vigili del fuoco era stato un giovane e, appena possibile, sono partite le ricerche che hanno dato esito positivo. Il fortunato gatto si era nascosto ed è stato riaffidato ai padroni, impaurito ma in buona salute.