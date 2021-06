Incidente stradale sulla rampa di accesso di Ospedalicchio Nord, direzione Perugia venerdì sera, poco prima di mezzanotte. Sul posto due mezzi dei vigili del fuoco per il recupero di una vettura, che si è ribaltata, a quanto pare senza il coinvolgimento di altri veicoli. Intervenuta anche una ambulanza. Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti, che comunque non sembrano in pericolo di vita.

