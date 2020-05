Incidente mortale intorno alle 19.30 nei pressi di Solomeo nel comune di Torgiano. Nello scontro fra due autovetture è rimasto ferito mortalmente un uomo del 1964. Il conducente dell’altro veicolo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale. Attualmentesi trova in sala rossa per i postumi di un grave trauma al torace e all’addome. Si tratta di um 40enne. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuto i vigili del fuoco.

Condividi questo articolo su