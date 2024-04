Incidente ad Amelia: scattano accertamenti su uno dei conducenti

LE FOTO

Incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì, intorno alle ore 15, lungo la strada provinciale 9 Tuderte (chilometro 24) nel territorio comunale di Amelia (Terni). L’impatto è stato fra due autovetture: una Opel Corsa condotta da un 46enne di Spoleto ed un’Alfa Giulia con al volante un uomo di 64 anni. Il primo è stato medicato sul posto poi accompagnato al pronto soccorso per le cure del caso ma anche per gli accertamenti relativi alle sue condizioni di guida. Il secondo è stato medicato sul posto senza ulteriori necessità. Gli interventi sono stati da parte della polizia Locale di Amelia, per ricostruire la dinamica e gestire la viabilità, dei vigili del fuoco di Amelia per le operazioni di messa in sicurezza, degli operatori del 118 che comunque non hanno dovuto trasportare alcun ferito e del personale della Provincia di Terni.