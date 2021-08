Incidente alle porte di Spoleto: due giovani ricoverati a Terni

Serio incidente stradale nella serata di domenica a Spoleto, lungo la strada Flaminia, all’altezza dell’hotel Arca (ex motel Agip). Coinvolti un pullman e un’autovettura. Il bilancio dei feriti riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia, intervenuti sul posto, è di due persone – una 20enne di Spoleto ed un 23enne di Trevi, entrambi a bordo dell’auto – soccorse dagli operatori del 118 e trasportate in ‘codice rosso’ in ospedale. Sempre secondo quanto riferito dal 115, non sarebbero comunque in pericolo di vita. I rilievi sulla dinamica del sinistro sono stati effettuati dalle forze dell’ordine.

Aggiornamento lunedì ore 12.20

La 20enne ha riportato la frattura di una vertebra lombare mentre il 23enne ha un trauma addominale oltre ad una frattura di una vertebra lombare. Dopo la diagnosi radiografica e la stabilizzazione, sono stati entrambi trasferiti all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni.