Incidente stradale martedì mattina lungo l’autostrada del Sole (A1), intorno alle ore 11.15, a circa 2 chilometri dal casello di Orvieto (Terni) in direzione Firenze. Coinvolti un furgone e un’autovettura il cui conducente è rimasto ferito in maniera non grave. Il traffico ha subito alcuni rallentamenti gestiti dalla polizia Stradale di Orvieto che ha eseguito i rilievi. Sul posto anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco orvietani.

