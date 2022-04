Infermiere al top: anche Annalisa Gentili nominata Cavaliere della Repubblica

Un altro riconoscimento per gli infermieri ternani, per l’Ordine delle professioni infermieristiche di Terni, per la Usl e – soprattutto – per la diretta interessata: la 47enne Annalisa Gentili, infermiera dell’azienda sanitaria Usl Umbria 2, che è stata insignita dal presidente della Repubblica – su proposta del presidente del Consiglio – dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Sono così due le infermiere ternane – lei ed Emanuela Santuro – ad aver ricevuto di recente l’importante titolo, a seguito di comunicazione del prefetto Emilio Dario Sensi.

Chi è

Annalisa Gentili, che vive ad Arrone, è infermiera dal novembre 2001 e da subito ha iniziato a lavorare per l’azienda sanitaria locale. «Durante la pandemia – racconta – ho fatto parte del team dei ‘tamponatori’ ed ho anche continuato con l’altro servizio di cui faccio parte, il cambio cannule tracheo a domicilio. Nel tempo libero cerco anche di fare volontariato, mettendo le mie competenze al servizio degli altri. Faccio parte infatti della squadra sanitaria della Sanità Alpina». Per lei, certamente, un onore e un grande motivo di orgoglio aver ricevuto un riconoscimento così importante, da condividere con chi lo ha reso possibile.