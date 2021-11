Inseguimento all’alba, 27enne si ribalta con l’auto: era positivo agli stupefacenti

Un 27enne di nazionalità albanese è stato denunciato a piede libero dalla polizia di Stato di Perugia, nella notte fra venerdì e sabato, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Intorno alle 4 di sabato mattina gli agenti della squadra Volante, impegnati in un posto di controllo nella zona di San Martino in Campo, hanno notato un’auto di grossa cilindrata che, alla vista della pattuglia, ha invertito bruscamente la marcia e si è data alla fuga verso Santa Maria Rossa. A quel punto è scattato l’inseguimento: in prossimità della rotatoria di San Nicolò di Celle, il soggetto alla guida dell’auto ne ha perso il controllo finendo contro il new jersey. Gli agenti sono scesi per sincerarsi delle sue condizioni ma, nonostante i seri danni riportati, il veicolo è improvvisamente ripartito a tutta velocità verso la strada provinciale 375.

L’inseguimento è così ripartito ma nel giro di pochi minuti l’uomo al volante – identificato nel 27enne albanese – è finito di nuovo fuori strada, ribaltandosi. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Il giovane è stato trasportato in ‘codice giallo’ al pronto soccorso di Perugia e, dopo le cure e gli accertamenti di rito che hanno fatto emergere la positività alle droghe, è stato denunciato all’autorità giudiziaria con revoca della patente di guida.