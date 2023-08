Invalido civile spaccia cocaina a Città di Castello: arrestato

Un pensionato 56enne residente a Città di Castello (Perugia), invalido civile, è stato arrestato dai carabinieri del Nor della Compagnia tifernate per detenzione di droga a fini di spaccio. L’uomo, controllato a bordo della sua auto durante il weekend mentre transitava nella frazione di Trestina, è stato trovato con un grammo di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha portato alla luce altri 16 grammi della stessa droga, oltre a 41 grammi di sostanza da taglio e materiale per confezionare e pesare le dosi. Dopo la convalida dell’arresto da parte del tribunale di Perugia, il 56enne tifernate è stato sottoposto all’obbligo di firma presso i carabinieri di Città di Castello, in attesa dell’udienza di merito in cui verrà giudicato con le modalità del rito abbreviato.

