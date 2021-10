‘Io non rischio 2021’: anche Terni in campo con la piazza ‘virtuale’

Il 24 ottobre, in contemporanea con altre città italiane, anche Terni partecipa alla campagna ‘Io non rischio’. Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre i rischi connessi ai disastri naturali, l’appuntamento è sulla piazza digitale Facebook: Io non rischio 2021 – Terni (https://www.facebook.com/iononrischio2021.terni). La piazza virtuale sarà gestita dai gruppi di volontariato ternani: Gruppo comunale volontari di Protezione civile ‘Civitas Interamna’, Prociv Collescipoli ed AmbuLaife.

Il focus

Volontariato di protezione civile, istituzioni e mondo della ricerca scientifica tornano in piazza per diffondere la conoscenza dei rischi naturali nel nostro Paese e delle buone pratiche di protezione civile. Volontarie e volontari saranno presenti negli spazi informativi ‘Io non rischio’, realizzati online e nei gazebo allestiti in gran parte del territorio nazionale, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto.

Numeri importanti

Fondamentale per la campagna – giunta quest’anno all’11° edizione – è il ruolo attivo dei cittadini che domenica 24 ottobre possono informarsi e confrontarsi nelle oltre 500 piazze, fisiche e digitali, dove con l’ausilio di contenuti interattivi e dirette streaming sui social media, si forniranno spunti e approfondimenti sulle tematiche più rilevanti. L’edizione di quest’anno, inoltre, si arricchisce di una nuova e importante iniziativa, un evento digitale nazionale organizzato dal Dipartimento della Protezione civile. La campagna a livello nazionale coinvolge oltre 3 mila volontarie e volontari appartenenti a circa 500 realtà associative, tra sezioni locali delle organizzazioni nazionali di volontariato, gruppi comunali e associazioni locali di tutte le regioni d’Italia.