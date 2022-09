‘Iomidifendo’: a Terni la prima convention nazionale

Si terrà a Terni il 17 e 18 settembre prossimi, presso la palestra Privilege, il primo convegno nazionale organizzato dal responsabile regionale della Iomidifendo, il maestro luca Primavera. La scelta strategica del maestro caposcuola Franco Ribello e del suo staff dirigenziale – capo tecnico formatore Mario Trotta, tecnici formatori Salvatore Di Sirio, Stefano Narciso e Luca Primavera -, ha visto Terni come punto di partenza per realizzare la prima convention nazionale e fare il punto della situazione con tutti i tecnici italiani. Una location non nuova per l’associazione sportiva che ha diffuso un nuovo concetto e metodo di autodifesa, sposando a pieno la non violenza e la tutela dell’aggredito anche da un punto di vista legale.

«Un successo»

«Nove anni di sperimentazione – spiegano da Iomidifendo – che hanno portato un successo di non poco conto: più di 350 donne salvate dalla violenza, la tutela abitativa di persone a rischio ed infine il nuovo progetto delle polizie Locali che sta prendendo piede in tutta Italia per l’efficacia e massima sicurezza di utilizzo dei dispositivi al capsicum. La Iomidifendo offre la possibilita ai partecipanti ai corsi di un metodo innovativo, che consente una difesa a 360 gradi ed una tutela legale gratuita se si utilizza il metodo appreso ed il dispositivo in dotazione. La soluzione di autodifesa interessa un po’ tutti, dalla ragazza giovane alla donna matura, al rappresentante di preziosi, dall’operatore di sicurezza al dipendente della polizia Locale, all’esperto in arti marziali o altro».

«Iomidifendo e non ti pago»

Lo scopo della convention è quello di formare i nuovi tecnici per i protocolli delle polizie Locali italiane: «Con l’appoggio del sindacato unitario lavoratori polizia Locale, la nostra associazione è riuscita a dimostrare l’efficacia del metodo dando sicurezza all’operatore di polizia al cittadino ed infine anche all’aggressore, facendo fare sogni sereni anche al datore di lavoro nonché sindaco. Lo spot dei tempi passati ma che torna sempre in auge è: Iomidifendo e non ti pago. La realtà della legge italiana, che punisce l’eccesso anche in un momento di paura, può scaturire in un processo e poi risarcimento dell’aggressore. Questo apre le porte al nostro metodo, facendolo risultare il più adeguato e sicuro».

Luca Primavera

Il maestro Luca Primavera, ex appartenente alla polizia di Stato, in quiescenza con il grado di sovrintendente capo ed ex appartenente al reparto speciale della polizia (Nocs), da anni si è occupato della formazione per l’amministrazione statale. Oggi si è dedicato a pieno a questa associazione sportiva, vedendola più come una missione, sempre dalla parte del più debole mantenendo vivo il concetto di legalità.