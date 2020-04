Italia, 8 aprile: «Non c’è un calo netto»

Consueta conferenza stampa – quella di mercoledì 8 aprile – per analizzare i dati quotidiani dell’emergenza coronavirus in Italia. Insieme al capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, il professor Ranieri Guerra (rappresentante Oms e componente comitato tecnico scientifico). «Il totale dei positivi è di 95.262 con un incremento di 1.195 pazienti rispetto a ieri. 3.693 sono in intensiva (-99 unità rispetto a martedì) ed i ricoverati negli ospedali con sintomi sono 28.485 (-233). Registriamo purtroppo 552 deceduti. Salgono i guariti a 26.491, oggi nuovo record: 2.099 in più in un giorno. Il numero dei guariti negli ultimi dieci giorni è pari al 50% del totale. Il numero dei nuovi contagi rispetto al giorno precedente è pari a 3.836 che porta il totale delle persone contagiate in Italia a 139.422 (numero che comprende positivi attuali, deceduti, guariti, ndR)».

«Riaprire in queste condizioni è rischioso»

Il professor Guerra, rispetto all’avvio della ‘fase due’ e la realizzazione di screening di massa, ha spiegato che «non parliamo di screening di massa ma di test a campione per capire distribuzione del contagio, comprendendo asintomatici e chi non ha avuto una diagnosi precisa. Questo ci permette di capire variabili della costruzione epidemica che non conosciamo e che sono molto importanti. Per la riapertura credo che i passi preliminari da compiere siano parecchi. Visto l’andamento della curva epidemica anche oggi, non siamo in diminuzione netta. Siamo in rallentamento di velocità di trasmissione e siamo di fronte ad un plateau che si abbassa progressivamente, ma lentamente. Segno che gli asintomatici sono molti e aprire in tali condizioni, senza una conoscenza precisa, è abbastanza rischioso. Si può valutare così una riapertura per classe di lavoro, tipologia geografica, classe di età e così via, ma sempre con un occhio alla curva – e una diminuzione marcata non c’è – e sempre tenendo presente che abbiamo delle persone che per età e condizioni di salute, sono più a rischio delle altre. Non credo che il governo voglia valutare un’apertura persistendo un rischio così alto».