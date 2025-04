Tra le realtà protagoniste dell’incontro di giovedì al Ministero dell’istruzione e del merito, ‘Its Academy – monitoraggio 2025’, è spiccato l’Its Umbria academy, che «si conferma ancora una volta tra le eccellenze a livello nazionale». Così la Regione Umbria in una nota. Promossa dal Ministero e da Indire, nell’ambito del Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione per l’istruzione tecnologica superiore, l’iniziativa è stata l’occasione per illustrare i percorsi Its oggetto del monitoraggio ministeriale, da cui scaturisce il sistema di premialità e riconoscimento della qualità formativa.

In particolare, «il corso di meccatronica con sede a Terni ha raggiunto il primo posto assoluto nella graduatoria stilata dal Ministero, che ha valutato oltre 450 percorsi biennali di Istituti tecnici superiori, valutandone la qualità formativa e, soprattutto, gli esiti occupazionali a un anno dal diploma. Il corso di meccatronica premiato ha raggiunto un importante tasso di occupazione pari al 95%. Un dato – prosegue la Regione Umbria – che testimonia l’efficacia del percorso formativo, la vicinanza al mondo produttivo e l’alto grado di specializzazione raggiunto dagli studenti. Oltre alla meccatronica, anche altri sette corsi di Its Umbria academy hanno ricevuto la premialità ministeriale: si tratta di percorsi appartenenti alle aree del digitale, delle biotecnologie, dell’agroalimentare e del turismo. Questi corsi hanno registrato un tasso di occupazione medio pari all’80%, confermando un quadro complessivo altamente positivo».

Its Umbria academy è un’accademia politecnica biennale, gratuita e aperta ai giovani diplomati, specializzata in scienze e tecnologie applicate. Nata dalla sinergia tra Ministero dell’istruzione, Regione Umbria e le principali aziende del territorio, «rappresenta oggi un modello virtuoso in cui governance e didattica si fondano sulla collaborazione tra pubblico e privato. Il riconoscimento ministeriale ricevuto – spiega la Regione – non solo certifica la qualità dell’offerta formativa, ma conferma anche il ruolo strategico dell’Its umbro nel favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, soprattutto in ambito tecnico e tecnologico». A partire dal 26 marzo, da Perugia, sono iniziati gli open day di Its Umbria academy, che proseguiranno per tutto il mese di aprile in varie sedi del territorio.

«La Regione con convinzione sostiene l’operato di Its Umbria academy – afferma la presidente Stefania Proietti – che ancora una volta si attesta all’apice della classifica nazionale non solo per la qualità dei corsi, ma anche per l’ottima percentuale di occupazione dei giovani nelle realtà produttive, rispondendo così alla domanda di competenze del mondo imprenditoriale. È questa la strada giusta per un moderno ed efficace sistema formativo che sia veramente motore di innovazione e crescita, come già detto anche nel Patto per il futuro dell’Umbria che abbiamo stretto con le categorie economiche, sindacali e sociali della regione».

Per l’assessore regionale all’istruzione e alla formazione, Fabio Barcaioli, «il riconoscimento di oggi è un’ulteriore conferma dell’eccellenza dell’Its in dell’Umbria, che ho potuto verificare personalmente. La fondazione ha un ruolo strategico all’interno del sistema formativo regionale, ed è un motore fondamentale di innovazione e crescita. La Regione Umbria è attualmente al lavoro su un nuovo piano triennale per il potenziamento del sistema Its, che punta a una crescita strutturata e duratura dell’offerta formativa importantissima per il futuro del nostro territorio».

«Siamo orgogliosi di aver raggiunto anche quest’anno un risultato così significativo» dice Marco Giulietti, presidente di Its Umbria academy. «Quest’anno, in particolare, il riconoscimento assume un valore ancora maggiore poiché tutti gli Its a livello nazionale hanno investito significativamente e sono cresciuti qualitativamente. Tuttavia, ciò che ci rende più orgogliosi è il 95% di assunzioni degli iscritti al corso di meccatronica, che testimonia lo straordinario talento dei nostri ragazzi. Siamo fieri di offrire un ambiente stimolante, innovativo e all’avanguardia, dove i ragazzi possono sviluppare le loro competenze e gettare le basi per realizzare i loro sogni».