ITT Terni, aperte le iscrizioni ai corsi serali

Fino al prossimo 31 maggio sono aperte le iscrizioni ai corsi serali 2020/2021 dell’ITT ‘Allievi Sangallo’ di Terni per conseguire il diploma. I corsi di specializzazione attivi sono due: meccanica-meccatronica ed elettrotecnica, ma potrebbe partire anche informatica in presenza di un numero sufficiente di richieste.

A chi è rivolto

«Il corso – informa la scuola diretta da Cinzia Fabrizi – è aperto a uomini e donne di ogni età, giovani ed adulti, italiani e stranieri che hanno abbandonato precocemente gli studi, sono usciti da un percorso di formazione privi di specifiche competenze, posseggono profili professionali deboli, vogliono migliorare la posizione lavorativa, sono disoccupati ed incontrano enormi difficoltà ad entrare nel mondo della formazione e del lavoro, sono migranti che non riescono ad integrarsi perché mancano delle competenze e degli strumenti linguistici, culturali, sociali e formativi che la nostra comunità richiede».

Un’opportunità

Per queste categorie considerate ‘deboli e svantaggiate’ – prosegue la nota – il corso serale «rappresenta un valido aiuto per rimettersi in gioco, recuperare il tempo perduto, accrescere l’autostima, caricarsi di energie positive nei confronti del futuro, scoprire attitudini e passioni. Gli studenti potranno colmare il deficit formativo, innalzare il loro livello di istruzione e conseguire un diploma tecnico ed avere maggiori possibilità di trovare un impiego qualificato perché le loro competenze sono ampie, reali, sostanziali, non presunte o inesistenti come accade in molte scuole non statali».

Come funziona

L’organizzazione didattica consente percorsi flessibili e personalizzati attraverso il riconoscimento degli studi compiuti in passato, delle esperienze professionali e delle conoscenze culturali già acquisite e prevede l’uso della didattica a distanza (DaD) di cui tanto si parla in questi giorni, attraverso una piattaforma e-learning con conseguente riduzione dell’orario di presenza in aula. All’istituto ‘Allievi Sangallo’ è stata adottata da tempo proprio per agevolare gli utenti del corso serale che possono anche studiare dalla loro abitazione, reperire materiale ed interagire con i docenti. Le lezioni si tengono da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 17.15 alle 21.30 per la quinte classi; dal lunedì al giovedì per le terze e quarte perché una parte della formazione avviene in modalità remota. Il costo dell’iscrizione è molto contenuto, quello di una qualunque scuola statale, pari alle tasse scolastiche del corso diurno. Per ogni informazione è possibile contattare il numero 0744.61241.