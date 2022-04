Ju jitsu: brilla a Creta la Invictus Perugia. Gaia Sandri sugli scudi

È rientrata in Italia, da Creta, la delegazione degli atleti della Invictus Perugia che ha rappresentato il tricolore, innalzando anche l’immagine della regione dell’Umbria alla prestigiosa competizione europea di ju jitsu. L’atleta Gaia Sandri, classe 2004, azzurra in forza alla Invictus Perugia, aveva già dimostrato il suo valore nel novembre 2021 ad Abu Dhabi dove aveva conquistato la medaglia d’argento ai campionati mondiali di ju jitsu JJIF U18, nella specialità ‘fighting system’, categoria 48 kg. Domenica 3 Aprile, a Creta, in occasione degli europei U21 JJEU, si è ripetuta aggiudicandosi sempre un secondo posto, al termine di una finale aspramente combattuta – quasi alla pari – contro l’avversaria olandese, già campionessa del mondo. Gaia Sandri era in netto vantaggio fino ad un minuto dalla fine ma l’avversaria, grazie ad una maggiore esperienza, è riuscita a ribaltare il risultato e ad aggiudicarsi il match.

Rammarico per l’atleta perugina che nei preliminari si era sbarazzata agevolmente delle ostiche avversarie della Spagna e della Germania. Sicuramente però è da rimarcare la continua crescita tecnica della Sandri che ha messo in mostra un repertorio di prim’ordine. Tutto questo fa ben sperare per un futuro luminoso nel JJ agonistico. Riccardo Brunori, classe under 18, categoria 81 kg, argento in coppa Italia e primo nel ranking, purtroppo non è riuscito ad arrivare alla finale della competizione ma sicuramente l’esperienza di questi incontri europei sarà una opportunità per maturare e crescere nella tecnica. La delegazione Invictus è stata coordinata dai maestri Paolo Palma e Raffaele Calzoni che, nel Team Italia, rivestono i ruoli rispettivamente di direttore tecnico e segretario.