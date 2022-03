Karate Calzola Terni sugli scudi ad Orvieto

Successo per la polisportiva Karate Calzola US Acli di Terni – con un ottimo secondo posto nella classifica per società – al campionato nazionale specialità combattimento organizzato domenica 27 marzo, presso il palasport di Orvieto (Terni), dal Karate Team Italia in collaborazione con la Karate Calzola. In totale hanno partecipato circa 350 atleti in rappresentanza di 15 società. Il prossimo appuntamento, un trofeo internazionale, è in programma il 1° maggio al palasport di Lanciano (Chieti). «Ancora una volta i nostri ragazzi hanno dimostrato il loro valore e la loro preparazione, affrontando questa kermesse con grande entusiasmo», affermano i maestri Lorenzo e Andrea Calzola al termine della manifestazione.

