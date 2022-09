Karate Calzola Terni: tre medaglie d’oro ai mondiali di Stettino

Tre medaglie d’oro: è l’importante bottino ottenuto dal team Karate Calzola di Terni al campionato del mondo di karate WKA disputato in quel di Stettino, in Polonia. Presenti circa 800 atleti provenienti da 26 nazioni. Per il Karate Calzola a centrare la vittoria, ottenendo la medaglia più preziosa, sono stati Gaia Carraro, Michael Bizzarri ed Erika Piervisani. Prima della gara, una bella soddisfazione per il maestro Andrea Calzola che ha tenuto un seminario tecnico. Il prossimo impegno in calendario è quello con la Coppa Italia Karate Opes in Umbria, nel mese di dicembre.

LE FOTO