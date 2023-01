La 5° Terni Half Marathon non delude: vincono Yaremchuk e Ouhda – Fotogallery

È una V edizione della Terni Half Marathon che non ha deluso le attese. Ben 520 iscritti per la corsa 2023 a firma dell’Athletic Terni: alle 10 la partenza da via Leopardi, quindi il doppio circuito cittadino e l’arrivo dopo poco più di un’ora: a trionfare il 25enne mezzofondista di origini marocchine Ahmed Ouhda in 1’05.21 tra i maschi e la 28enne ucraina Sofiia Yaremchuk dell’Esercito in 1’11.16 tra le donne. Nella dieci chilometri vittorie di Gianfilippo Grillo in 35.16 e Chiara Giachi in 41.53. Curiosità: a dare il via alla sfida l’assessore allo sport Elena Proietti con il consueto sparo, con qualcuno rimasto spiazzato dalla tempistica. La mezza maratona è omologata Fidal, è inserita nel calendario nazionale della federazione e nel World athletics global calendar. Alla fine i classificati sono stati rispettivamente 321 per la mezza e 113 per la dieci km.

