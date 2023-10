La ‘Dante Alighieri’ di Terni ricorda Serianni e premia chi ha i voti migliori

LE FOTO

In occasione della 23° ‘Settimana della lingua italiana nel mondo’, il comitato di Terni della ‘Società Dante Alighieri’ – lo scorso 12 ottobre – ha ricordato la figura di Luca Serianni, storico della lingua italiana, che tanto ha contribuito alla crescita della ‘Dante’, ideatore inoltre del Plida, fiore all’occhiello della ‘Società Dante Alighieri’. È stato un pomeriggio, quello di giovedì 12 ottobre presso palazzo Gazzoli a Terni, ricco di interventi. Dopo i saluti della presidente del comitato di Terni Anna Rita Manuali, il professor Alessandro Masi, segretario generale della ‘Società Dante Alighieri’, ha tenuto la sua lectio magistralis ‘Le parole sono importanti’. A seguire la visione del video ‘Un ricordo di Luca Serianni’, gli interventi del professor Fausto Dominici, della dottoressa Laura Staffieri e la proiezione del video ‘Presenze verdi del dialetto nella comunicazione quotidiana’ in collaborazione con le scuole di Terni e curato dalla professoressa Maria Luisa Fazio. Al termine sono state consegnate le borse di studio agli studenti con la media dei voti in italiano più alta, al termine del primo biennio e dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Terni. L’organizzazione fa sapere che «la borsa di studio assegnata dalla ‘Dante Alighieri’ è andata a Marta Catalucci (3°D liceo classico ‘Tacito’), le borse di studio intitolate a Luca Serianni sono invece andate alle studentesse Sofia Galletti (5°D liceo artistico ‘Metelli’), Sofia Pulsoni (5°E liceo classico ‘Tacito’)». «Alle studentesse – è la nota dell’istituto superiore classico-artistico diretto da Roberta Bambini – vanno le più sentite congratulazioni da parte di tutta la comunità scolastica per essersi distinte per merito, impegno e serietà nello studio«.