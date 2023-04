La Futsal Ternana demolisce 8-0 il Cerreto d’Esi e spera ancora nella A2

Generali Futsal Ternana scatenata nel pomeriggio di sabato al Di Vittorio. Nel terz’ultimo appuntamento del campionato di serie B – girone D – i rossoverdi hanno demolito 8-0 il Cerreto d’Esi: i ragazzi di Federico Pellegrini continuano così a sperare nel gradino più basso del podio che vale la promozione nella serie A2. C’è la quinta piazza in graduatoria in compagnia della Buldog Lucrezia. «Oggi c’erano delle incognite da molti punti di vista perché scendevamo in campo dopo un mese di sosta. Sono soddisfatto – le parole del tecnico – dell’avvio perentorio dei ragazzi che hanno dimostrato subito di voler a tutti i costi conquistare i tre punti. Lo abbiamo fatto con delle belle trame di gioco, con un buon ritmo e con tanta qualità nonostante ci siamo mangiati qualche gol di troppo. Va bene così, devo fare un plauso ai ragazzi che sono stati esemplari, dal primo all’ultimo, ho fatto girare l’intera rosa e tutti hanno risposto alla grande, anche chi ha giocato di meno. Grazie al mio staff che ha lavorato tanto in questo mese per far rendere i ragazzi in un certo modo. Continuiamo a lottare, facciamo sei punti e poi vedremo la classifica cosa ci dirà, che sia serie A2 o play off la stagione è comunque di livello». A segno Martini, Sachet (doppietta), Mariani (tripletta), Almadori e Paolucci.



Generali Futsal Ternana: Fagotti, Tirana, Sachet, Almadori, Corpetti, Mariani, Paolucci, De Michelis, Martini, Giardini, Galletti, Paciaroni. Allenatore: Pellegrini

Cerreto d’Esi: Lippera, Di Ronza, Iavarone, Cinconze, Essaghir, Tomassini, Sarli, Casoli, Largoni, Mosciatti. Allenatore: Amadei

Arbitri: Fabio Cortese di Parma e Venerando Di Bella di Piacenza

Reti: Martini, Sachet, Mariani, Paolucci, Mariani, Mariani (T) primo tempo; Sachet, Almadori (T) secondo tempo