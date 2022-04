La nazionale di tiro con l’arco 3D in raduno a Stroncone

L’appuntamento mondiale si avvicina e allora ecco che scatta il test. La nazionale 3D di tiro con l’arco è in raduno da venerdì a domenica a Stroncone: sono 24 gli azzurri protagonisti in questi giorni nel territorio ternano.

L’OPENING DEL MONDIALE 3D 2015

L’Italia è una delle nazionali più vincenti in questa specialità e l’obiettivo è mantenere standard elevati anche nel campionato mondiale 3D di settembre. «I percorsi di gara verranno allestiti a Stroncone, mentre la meravigliosa area archeologica di Carsulae – ricorda la federazione – sarà sede delle finali individuali, come avvenne già in occasione di un campionato europeo della specialità field nel 2013». In loco ci sono il direttore tecnico Giorgio Botto con i coach Vincenzo Scaramuzza, Daniele Bellotti e Antonio Tosco: sono 24 gli arcieri impegnati. Si tratta di Alessandro Rigamonti (Arcieri dell’Isola Bergamasca Orobici), Eric Esposito (Arcieri di Malpaga), Alessio Noceti (Arcieri Tigullio), Cinzia Noziglia (Fiamme Oro), Eleonora Meloni (Arcieri Uras) e Luciana Pennacchi (Arcieri Città di Pescia) nell’arco nudo; Jesse Sut (Kosmos Rovereto), Giuseppe Seimandi (Fiamme Azzurre), Michea Godano (Arcieri Tigullio), Monica Finessi (Arcieri Tigullio), Irene Franchini (Fiamme Azzurre) ed Elisa Baldo (Arcieri Decumanus Maximus); nel longbow Giuliano Faletti (Arcieri delle Alpi), Alfredo Dondi (Le Frecce di Santa Margherita), Marco Pontremolesi (Arcieri Fivizzano), Paola Sacchetti (Compagnia Arcieri Città di Pescia), Iuana Bassi (Arcieri Tigullio) e Giulia Barbaro (Arcieri I Gatti) nel compund; Fedele Soria (Arcieri Città di Pescia), Fabio Pittaluga (Associazione Genovesi Arcieri), Enzo Lazzaroni (Arcieri delle Alpi), Michela Donati (Sagitta Arcieri Pesaro), Sabrina Vannini (Arcieri Città di Terni) e Laura Vanotti (Compagnia Stella Alpina Valtellina) nell’arco istintivo. In un primo momento era previsto che il mondiale si svolgesse anche alla cascata delle Marmore, come accaduto nel 2015.