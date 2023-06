La famiglia Rossi torna nel calcio. Lo fa grazie alla moglie del compianto Pablito, Federica Cappelletti, perugina di nascita e giornalista professionista, è stata eletta alla guida della Serie A femminile. Come riportato da Ansa, era candidata unica ed è stata votata all’unanimità dai dieci club che hanno espresso la preferenza. Alla collega un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura.

