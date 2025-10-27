Venerdì 24 ottobre si è riunito lo staff di Cartoonia Srl che ha segnato a Terni dieci anni di storia del cinema d’animazione, contribuendo alla produzione di film come ‘La Gabbianella e il Gatto’ dal libro di Luis Sepúlveda, prodotto da Cecchi Gori, e ‘La freccia azzurra’, film d’animazione tratto dal capolavoro di Gianni Rodari per la regia di Enzo d’Alò.

Dal 1991 la società nata dalla fusione di EtaBeta Spa e Lanterna Magica di Torino, ha lavorato a Terni per dieci anni, producendo, oltre ai film citati, serie televisive e spot pubblicitari (Kamillo Kromo con disegni di Altan, Lupo Alberto e altri ancora). Cartoonia Srl era gestita da tre ragazzi poco più che ventenni – Gianluca Mariani, Sonia Nulchis, Paola Vierucci – e molti altri giovani e talentuosi che si sono avvicendati dando il loro prezioso contributo.

FOTO

1 of 9 - +

‘La Freccia Azzurra’ è un film d’animazione del 1996 di Enzo D’Alò, ispirato all’omonimo romanzo di Gianni Rodari del 1964. È il primo lungometraggio dello studio di animazione Lanterna Magica e costò ai suoi autori quasi quattro anni di lavoro. Le voci principali del film d’animazione erano quelle di Dario Fo (nel ruolo di Scarafoni), Lella Costa (la Befana) e Neri Marcorè che interpreta uno dei giocattoli. La scenografia ripercorreva le strade della città di Orbetello. Il film è considerato ‘d’autore’ per la grande innovazione riguardante il tratto grafico nonchè il ritmo e il messaggio pedagogico della sceneggiatura. Musiche di Paolo Conte.

Il film si aggiudicò alcuni prestigiosi premi cinematografici italiani

1997 – David di Donatello – Miglior musicista a Paolo Conte

1997 – Nastro d’argento – Migliore colonna sonora a Paolo Conte – Premio speciale per un film d’animazione prodotto in Italia

1997 – Bellaria Film Festival – Premio Casa Rossa – Miglior contributo tecnico

1997 – Festival internazionale del film d’animazione di Annecy – Candidatura miglior lungometraggio

‘La Gabbianella e il Gatto’ è un film d’animazione del 1998 diretto a Enzo d’Alò direttamente tratto dal romanzo ‘Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare’ dello scrittore cileno Luis Sepúlveda. Le voci originali del film sono dello stesso Luis Sepúlveda nelle vesti del poeta, Carlo Verdone per il gatto Zorba, Antonio Albanese per il Grande Topo, Melba Ruffo per Bubilia, Leda Battisti che dà la voce a Fortunata cantando ‘Siamo Gatti’. Le musiche originali del film sono di David Rhodes. Il brano principale della colonna sonora ‘So volare’ è stato scritto e interpretato da Ivana Spagna e lanciato come singolo in concomitanza con l’uscita del film. Altri brani della colonna sonora sono ‘Non sono un gatto’ di Leda Battisti, ‘Siamo Gatti’ di Samuele Bersani, ‘Duro Lavoro’ e ‘Noi siamo topi’ di Geatano Curreri e Antonio Albanese. Il film fu il più grande successo di D’Alò: uscito alla fine del 1998, incassò oltre 12 miliardi di lire ed è il suo film più famoso nonché la pellicola d’animazione italiana di maggior successo commerciale.

Riconoscimenti

1999 – Nastro d’argento speciale a Enzo D’Alò per un film d’animazione prodotto in Italia

2000 – Montréal International Children’s Film Festival – Premio della Giuria a Enzo D’Alò per il film più originale

1999 – Festival internazionale del film d’animazione di Annecy – Candidatura miglior lungometraggio