«La temperatura a me non la misurate». Violenta lite al centro commerciale

È entrato nel centro commerciale e quando gli addetti lo hanno ‘intercettato’ per misurargli, come di prassi di questi tempi, la temperatura corporea, lui si è seccamente rifiutato dicendo che i raggi infrarossi della ‘pistola’ avrebbero potuto danneggiargli la retina dell’occhio. Da lì è iniziata una discussione via via sempre più esagerata, con il soggetto – un 53enne di Roma – che ha anche spintonato l’addetto alla vigilanza – che è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari -, cercando di entrare ‘di forza’ nello store senza tuttavia riuscirci. Alla fine, fra un insulto e l’altro, si è allontanato. La polizia di Stato di Orvieto, tuttavia, lo ha identificato denunciandolo per resistenza a incaricato di pubblico servizio e lesioni personali. Il fatto risale ai giorni scorsi.

