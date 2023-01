La Ternana diventa un fumetto con ‘Arnold e gli Scaldapanchina’

Condividi questo articolo su

















La Ternana calcio presenta ‘Arnold e gli Scaldapanchina: un cuore rossoverde’, un libro per la fascia kids scritto dall’autore bestseller internazionale Philip Osbourne. Il libro, illustrato dalla ternana Roberta Procacci, con i fumetti di Lynx Studio, verrà donato allo stadio Liberati di Terni sabato 11 febbraio, in occasione di Ternana- Parma, ai più piccoli che, assieme alla propria famiglia, saranno presenti allo stadio. «L’iniziativa – è stato spiegato in una conferenza stampa – mira a portare, per la prima volta in assoluto, la cultura letteraria nei campi da calcio onde far riflettere su temi sociali fondamentali come collaborazione, empatia e importanza della comunità. L’augurio è che il libro contribuisca ad avvicinare i più piccoli alla letteratura per ragazzi, favorendo uno spunto di riflessione sui valori dello sport». Dario Gulli, il direttore creativo dell’iniziativa, ha spiegato che «questo è il primo progetto a livello mondiale dove la cultura sposa lo sport. Nessuna società sportiva di calcio professionistica aveva mai deciso di creare delle storie letterarie illustrate per i più piccoli ambientate nel mondo dello sport e regalare i libri allo stadio. Aver coinvolto un autore di bestseller internazionali per sponsorizzare i valori della Ternana calcio rende onore ad un società che vuole avvicinare lo sport alla cultura e viceversa. Un’iniziativa del genere farà innamorare del calcio e della letteratura e sicuramente aprirà la pista ad una serie di iniziative simili, dove convivranno mondi apparentemente distanti, ma in realtà vicini nei valori fondanti». Il vicepresidente rossoverde Paolo Tagliavento, che ha subito sposato il progetto, ha raccontato le finalità dell’iniziativa: «Questo progetto ci ha colpito immediatamente. Perché rappresenta una novità nel panorama non solo nazionale. E perché affronta temi di carattere sociale molto vicini a quelli promossi dall’associazione ‘Terni col cuore’, che ho l’onore di presiedere per volontà del presidente Bandecchi. Grazie quindi ad Almond per aver pensato a noi, siamo certi che sarà un successo». Il presidente Stefano Bandecchi ha fatto sapere si essere «molto felice di fungere da apripista di un progetto che, siamo certi, varcherà i confini non solo della nostra regione ma anche dell’intera nazione. Il connubio tra sport e cultura è alla base della nostra missione aziendale, ed il fatto che questo fumetto sia rivolto soprattutto ai più piccoli ci rende particolarmente orgogliosi. I temi sociali toccati poi rappresentano un ulteriore stimolo a promuovere e far conoscere ad una platea più ampia possibile la nostra idea di sport, legata allo sviluppo culturale». La presentazione del volume non si concluderà con la distribuzione allo stadio ma continuerà con una serie di iniziative mirate che coinvolgeranno le scuole, affinché sport e letteratura dialoghino per una crescita reciproca.