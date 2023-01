Terni: l’ultimo saluto a Marco ‘Lu Benz’. «Sempre con noi»

Una cerimonia breve ma molto intensa e partecipata, quella dei funerali di Marco Di Pietro, 53 anni e noto a tutti con il soprannome ‘Lu Benz’. L’ultimo saluto allo storico tifoso rossoverde c’è stato giovedì mattina nella chiesa di Sant’Antonio a Terni. «Dopo tante risate, oggi tristezza tanta. Asta sempre in mano e guai a chi non canta» e «Lu Benz sempre con noi», le parole negli striscioni appesi fuori dalla chiesa dai tanti tifosi e amici presenti al funerale dell’ultrà rossoverde. Marco Di Pietro, stroncato martedì da un malore fatale che non gli ha lasciato scampo, riposa ora nel cimitero di Terni.

