Ternana, c’è anche il record di punti. B-Day il 3 aprile con l’Avellino

Va benissimo così. C’era tanta voglia di festeggiare già oggi, ma serviva un passo falso dell’Avellino che non è arrivato. Pazienza. Se ne riparlerà il 3 aprile, proprio nel giorno dello scontro diretto: la Ternana passa a Bisceglie 1-2 grazie a Paghera e Suagher, sale a quota 78 punti in graduatoria e ottiene il nuovo record di sempre – superato quello della Juve Stabia 2018/2019 – per un campionato di serie C a 19 squadre. Per l’aritmetica promozione l’appuntamento è fissato a sabato pomeriggio.

FESTA FERE, IL ROSSOVERDE SALE IN CIMA

Lucarelli dà fiducia a Suagher, Celli, Paghera e Raičević nel 4-2-3-1 di partenza. Fere subito in pressione offensiva e pericolose al 2′ con un tentativo dalla distanza di Peralta che non centra lo specchio della porta, poi è Celli a provarci – leggera deviazione e palla in corner – con un mancino in diagonale; a sfiorare la marcatura sugli sviluppi di una splendida triangolazione nel breve con il montenegrino è Falletti, il cui sinistro a pochi passi da Spurio si spegne di poco sul fondo. Solo Fere in campo, padroni di casa costretti ad una strenua difesa: al quarto d’ora è capitan Defendi ad impegnare l’estremo difensore dei pugliesi con un tiro rasoterra dai venti metri, quindi è un buon Raičević a mettere i brividi alla retroguardia dei neroazzurri.

Il Bisceglie non dorme, ma ci pensa Paghera: 0-1

Nonostante il pressing rossoverde il Bisceglie riesce comunque a creare grattacapi e al 18′ i ragazzi di Papagni non vanno lontani dallo sbloccare il risultato: l’azione si sviluppa sull’out sinistro e consente Giron prima, Rocco e Priola poi – quest’ultimo dall’altezza del dischetto del rigore dopo l’intervento in chiusura di Suagher – di arrivare alla conclusione da ottima posizione. L’imprecisione del capitano dei pugliesi salva Iannarilli. La Ternana non ci mette molto a rispondere e Furlan manca la porta con un piazzato dalla distanza, poi al 29′ c’è la prima esultanza di giornata: fantastico cross di Defendi e meraviglia aerea di Paghera per la rete che vale lo 0-1 per le Fere. Ad Avellino intanto è 0-0. Rossoverdi tambureggianti: il capitano e ancora Falletti vanno vicini allo 0-2, mentre dall’altro lato è Makota a sprecare una buona chance – decentrato – solo davanti a Iannarilli. Inevitabile attenzione anche agli sviluppi in terra irpina, dove Maniero e compagni chiudono la prima frazione sull’1-0. Serve attendere.

Fere ancora all’attacco, arriva lo 0-2



Ternana on fire anche in avvio di secondo tempo e per il Bisceglie è una sofferenza costante – Vona blocca subito un tiro ravvicinato di Paghera – nel cercare di difendere in area. L’undici di Lucarelli è in assoluto controllo: al 63′ Peralta arriva solo davanti a Spurio sugli sviluppi di uno scambio con Falletti, ma fallisce il lob (troppo debole) per scavalcare l’estremo difensore dei neroazzurri. Ed è proprio l’ex Pisa il primo a lasciare il terreno di gioco in casa Fere per far entrare Salzano. Bella combinazione in casa Bisceglie al 67′ con l’assist di Romizi e la precisa volée di Rocco, ben parata da un sicuro Iannarilli; poco dopo è invece Celli – ottimo in copertura – ad evitare una facile battuta sotto misura del neo entrato Cecconi di fronte all’estremo difensore ciociaro. Scendono i ritmi, ma non la fame della Ternana: è Suagher al 78′ a chiudere i conti sugli sviluppi – deviazione vincente su cui nulla può Spurio – di un corner in seguito ad un tentativo a vuoto di Kontek.

Poker di cambi, accorcia il Bisceglie. Le parole di Lucarelli



Per i minuti conclusivi Lucarelli concede spazio a Damian, Torromino, Laverone e Russo in luogo di Paghera, Falletti, Defendi e Celli con passaggio alla difesa a tre. All’84’ Kontek va leggero in contrasto su Cecconi: l’attaccante del Bisceglie vince il rimpallo e di fronte a Iannarilli non perdona. L’undici di Papagni non molla e prova a guadagnare un pareggio, senza riuscirci: la Ternana si prende un altro record e ora attende di poter festeggiare l’aritmetica promozione. Questione di sei giorni. «Oggi era una tappa importante, ora serve un punticino. Abbiamo – il commento a Cusano Tv del tecnico – cinque jolly, se si spende subito siamo contenti. Il secondo tempo ci è mancata un po’ di brillantezza per ripartire: c’è stato un rilassamento dopo lo 0-2, abbiamo perso un attimo di concentrazione e preso un gol evitabile. Vorremmo continuare a fare dei risultati importanti perché se possiamo scrivere il nome della Ternana su tanti record non ci dispiace. Una vittoria strameritata di questo campionato».

Il tabellino

Bisceglie (3-4-1-2): Spurio; De Marino, Altobello, Vona; Priola (c, 55′ Tazza), Vitale (64′ Maimone), Romizi, Giron; Mansour (70′ Bassano); Rocco (69′ Cecconi), Makota. A disposizione: Russo, Tazza, Gilli Hassan, Zagaria, Ferrante, Casella, Musso, Pedrini. Allenatore: Aldo Papagni

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (c, 83′ Laverone), Suagher, Kontek, Celli (83′ Russo); Paghera (79′ Damian), Proietti; Peralta (64′ Salzano), Falletti (80′ Torromino), Furlan; Raičević. A disposizione: Casadei, Mammarella, Ndir, Boben, Ferrante, Onesti, Vantaggiato. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Federico Longo della sezione di Paola (assistenti Francesco Ciancaglini di Vasto e Simone Piazzini di Prato, IV° ufficiale Niccolò Turrini di Firenze)

Reti: 84′ Cecconi (B); 29′ Paghera, 78′ Suagher (T)

Ammoniti: 19′ Vitale, 58′ Vona, 76′ Giron (B); 64′ Suagher, 77′ Paghera (T)

Calci d’angolo: 5-3

Recupero: 0; 4