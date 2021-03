Video – La Ternana rientra in città: l’abbraccio’ dei tifosi

Condividi questo articolo su

















L’arrivo in un primo momento era previsto intorno alle 21.30. L’attesa per ringraziare i rossoverdi era tanta e dunque un nutrito gruppo di tifosi della Ternana – tra i centocinquanta ed i duecento – ha aspettato Defendi e compagni fino alle 22, orario limite per il coprifuoco imposto dal Covid-19, per un ‘abbraccio’ dopo la vittoria pomeridiana in casa del Bisceglie: hanno manifestato tutto il loro affetto tra gioia e cori, ai quali le Fere hanno risposto con altrettanta passione e spinta emotiva. A tenere d’occhio la situazione gli agenti della polizia di Stato con la presenza del dirigente della Digos Marco Colurci. L’aritmetica promozione – salvo utopici accadimenti – arriverà sabato alle 17 al termine dello scontro diretto con l’Avellino.

