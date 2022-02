La Ternana ne fa tre al Parma anche al Tardini L’attacco e Iannarilli fanno esultare le Fere

San Iannarilli e un attacco più cinico che mai stendono il Parma. In un momento di massima difficoltà per il ‘fuoco amico’ di Bandecchi – se così si può chiamare, in ogni caso la reazione c’è stata – e l’assenza di César Falletti (senza di lui rossoverdi imbattuti, è la quarta volta che accade in stagione) la Ternana trova una fondamentale vittoria per ritrovare un pizzico di serenità dopo il ko interno con il Monza: Donnarumma, Partipilo e Pettinari stendono gli emiliani di Giuseppe Iachini, finisce 2-3. Per le Fere settimo risultato utile consecutivo in campionato fuori dalle mura amiche e 31 punti in graduatoria. Gli oltre 240 supporter rossoverdi si sono divertiti un bel po’ al Tardini. Martedì pomeriggio si resta in Emilia Romagna per affrontare la Spal a Ferrara con calcio d’inizio alle 18.30: non ci saranno l’ex bomber del Brescia e Agazzi, tra i migliori anche oggi, entrambi alle prese con noie fisiche.

LE PAROLE DI LUCARELLI NEL POST GARA – VIDEO TERNANA CALCIO

Pettinari-Donnarumma: immediato vantaggio Fere

L’ex Brescia torna a disposizione ed è subito schierato nell’undici di partenza vicino a Partipilo e Pettinari, in mediana ci sono Agazzi, Proietti e Palumbo. Pronti, via e la Ternana passa dopo un pimpante avvio: splendida la giocata del 32 sull’out sinistro e l’assist in profondità per il compagno di reparto che, dopo lo stop, si gira e con il destro batte a tu per tu Colombi. Segnalato il fuorigioco del 99, ma ci pensa il Var a stabilire il giusto verdetto. Il Parma è disattento dietro ma davanti i nomi sono di quelli pesanti: all’8 Capuano respinge il tentativo sotto misura di Vázquez. Un minuto e le Fere si salvano grazie a Rispoli che, inavvertitamente, stoppa la conclusione a colpo sicuro di Benedyczak dopo un ottimo spunto di Man sul lato di Defendi. Bel match per via degli spazi a disposizione.

Partipilo non perdona, 0-2. Dietro si soffre, Fere raggiunte



Ternana cinica. Assist di Agazzi per Partipilo in campo aperto – tenuto in gioco dal pacchetto difensivo emiliano -, dribbling in velocità su Colombi e, dalla linea di fondo, il 21 deposita in rete per lo 0-2 dei rossoverdi con dedica per il trequartista uruguaiano. Super avvio per l’undici di Lucarelli. Peccato per le consuete distrazioni difensive. Sì, perché al 16′ il Parma riapre il match sul terzo angolo conquistato nel giro di pochi minuti: angolo dalla destra, deviazione di Simy e sul secondo palo (Defendi in ritardo) Cobbaut mette in rete senza problemi. In difesa si soffre e non poco. Iannarilli è decisivo sul tiro ravvicinato della punta nigeriana, troppo solo di colpire nei sedici metri rossoverdi. Al 22′ arriva la perla dell’ex Siviglia sugli sviluppi di uno scambio ai diciotto metri con Simy: palla di ritorno dell’ex Crotone e gran mancino sotto l’incrocio dei pali dell’argentino. Ancora una volta manca la giusta pressione tra le linee. Parità. Intanto dubbi per un atterraggio in area di Agazzi, ma Minelli lascia proseguire. Al 35′ Lucarelli è costretto al primo cambio causa infortunio muscolare per Donnarumma, al suo posto c’è Mazzocchi; sessanta secondi e Rispoli – Martella si addormenta in copertura – sull’assist di Man spreca a due metri dalla linea di porta. Nel finale di frazione i ducali hanno un paio di situazioni interessanti non sfruttate, mentre dall’alto è Pettinari a mettere i brividi a Colombi con un destro rasoterra dall’interno dell’area. Al riposo si va sul 2-2. Considerando i pericoli scampati le Fere non si possono lamentare. Bene davanti (azioni ben impostate ed eseguite nei gol) e disastrosi nel pacchetto arretrato.

Super Colombi su Proietti e Partipilo, ci pensa Pettinari



Non ci sono sostituzioni in avvio di ripresa ed i primi squilli sono della Ternana. Colombi è chiamato ad un doppio intervento su Proietti – colpo di testa sugli sviluppi di un corner – e Partipilo, abile a liberarsi in area per calciare. Un po’ quello che è successo nella frazione iniziale a livello d’impatto sul match. Dall’altro lato è Rispoli ad impensierire Iannarilli con un destro di potenza dai venti metri che, fortunatamente per l’undici di Lucarelli, non centra lo specchio della porta. La Ternana c’è e la produzione offensiva non manca: ci provano Agazzi (ancora Colombi reattivo) e Martella con un mancino di potenza che non esce di molto sopra la traversa. Solo rossoverdi ora. Al 58′ l’estremo difensore del Parma si supera sulla conclusione a giro di Partipilo dai diciotto metri, ma nulla può sul colpo di testa – assist di Bogdan – di Pettinari dopo un corner battuto dall’out sinistro.

Quattro cambi Lucarelli. Grande Iannarilli

Si arriva al minuto 65 e il Parma non c’è in campo. Lucarelli opera due sostituzioni inserendo Sørensen al posto di Bogdan e Salzano per Martella, quindi è Iannarilli a murare la porta rossoverde con uno strepitoso intervento sul destro a giro di Man. I ducali si svegliano e la Ternana riprende a soffire dietro: al 68′ Inglese va ad un passo dal pareggio sul servizio aereo di Simy, la palla esce sul fondo di un niente. Il tecnico livornese decide a questo punto di completare i cambi dando spazio a Boben e Koutsoupias per Palumbo e Partipilo, si passa alla difesa a tre. Giocoforza a spingere sono i ragazzi di Iachini, c’è da resistere. Il portiere ciociaro tuttavia non ha nessuna intenzione di mollare ed a cinque minuti dal termine sale di nuovo in cattedra con una parata d’istinto sullo stacco aereo di Vázquez, abile a raccogliere un cross di Correia dalla destra. Ultimi minuti in apnea, una chance in contropiede per Pettinari ed è esultanza Ternana.

Il tabellino

Parma (3-5-2): Colombi; Delprato, Danilo, Cobbaut (90+5′ Bonny); Rispoli (67′ Correia), Jurić (59′ Brunetta), Bernabé (59′ Sohm), Vázquez (c), Man; Benedyczak (59′ Inglese), Simy. A disposizione: Turk, Balogh, Circati, Coulibaly, Oosterwolde, Osorio, Camara, Bonny, Tutino. Allenatore: Giuseppe Iachini

Ternana (4-3-1-2): Iannarilli; Defendi (c), Bogdan (65′ Sørensen), Capuano, Martella (65′ Salzano); Agazzi, Proietti, Palumbo (69′ Boben); Partipilo (69′ Koutsoupias); Donnarumma (35′ Mazzocchi), Pettinari. A disposizione: Krapikas, Salim Diakitè, Paghera, Capone, Furlan, Rovaglia, Peralta. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Daniele Minelli di Varese (assistenti Valerio Colarossi di Roma 2 e Marcello Rossi di Biella, IV ufficiale Simone Galipò di Firenze); addetto Var Marco Piccinini di Forli, assistente Marco Scatragli di Arezzo

Reti: 16′ Cobbaut, 22′ Vázquez (P); 3′ Donnarumma, 11′ Partipilo, 58′ Pettinari (T)

Ammoniti: 79′ Koutsoupias (T)

Calci d’angolo: 10-4

Recupero: 3; 6