Telefonia e impianti a Terni: novità dietro la curva san Martino

di S.F.

Autorizzazione per installazione di impianti – potenza in singola antenna superiore a 20 watt – di telecomunicazioni. L’istanza Suape è di venerdì e vede come responsabile del procedimento l’architetto Piero Giorgini: la novità riguarda l’area esterna allo stadio Liberati dietro la curva San Martino e fa riferimento alla procedura della Ck Hutchison Networks Italia S.p.A. avviata quasi un anno fa. Ora c’è il via libera dopo che la scorsa estate c’era stato uno stop della conferenza di servizi a causa di problemi con la documentazione.

La richiesta originaria



La società si era attivata in avvio del 2021 per poter installare una stazione radio base con antenne e apparecchiature tecnologiche di servizio per potenziare la copertura del territorio comunale (Wind, Tim e Vodafone). Come? Con un palo metallico da trentasei metri di altezza – in stile Gabelletta per intenderci, in quel caso era coinvolta la Inwit S.p.A. – non lontano dagli stalli di sosta per la ricarica delle auto elettriche. Con classica conferenza di servizi per avere il semaforo verde. C’era già l’ok e di recente è stata depositata la notifica preliminare di cantiere.

Lo spostamento

Nel documento riguardante il cantiere nel parcheggio dello stadio Liberati viene specificato che si tratta di uno «spostamento dell’impianto di telefonia esistente Wind Tre S.p.A. su struttura Ck Hutchison Networks Italia S.p.A.». Citata anche la Cellnex Telecom di Roma. La durata presunta dei lavori è indicata in trenta giorni. Da ricordare che nella stessa zona si è messa in moto anche la Inwit S.p.A., con stop temporaneo dall’Arpa Umbria per problemi di impatto elettromagnetico sulla curva nord e richiesta di riconfigurazione dei parametri.