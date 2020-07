Monopoli-Ternana 0-1, avanti con merito

Vittoria o stagione finita, non c’era altra scelta. E la Ternana, spalle al muro, si sblocca dopo undici gare e cinque mesi senza successi: i rossoverdi sbancano il ‘Veneziani’ di Monopoli con l’acuto di Salzano in avvio di ripresa e si qualificano così al 2° turno della fase nazionale dei playoff. Dove entreranno Carrarese, Reggio Audace e Bari: lunedì sera si torna a giocare, sempre da non teste di serie a differenza delle formazioni citate ed il Carpi. «Sono molto soddisfatto, i ragazzi hanno fatto una grande partita. La quarta in dodici giorni, la qualificazione è meritata e non abbiamo rischiato nulla. Nostro dovere è fare sempre il massimo, ora l’obiettivo è recuperare il più velocemente possibile», il commento a caldo di Fabio Gallo. Venerdì mattina il sorteggio per gli accoppiamenti. La certezza è che servirà un nuovo blitz esterno.

Si punta su Furlan e Ferrante. C’è Celli



Un solo cambio nel pacchetto arretrato per il tecnico lombardo con Celli al posto di Mammarella, mentre in mediana c’è Paghera accanto a Palumbo e Salzano. Davanti meritata maglia da titolare per Furlan nel tridente completato da Ferrante e Defendi. Nei biancoverdi Scienza rinuncia a Jefferson nello scacchiere iniziale: vicino a Fella giostra Cuppone. Donnarumma e Triarico sono gli esterni del 3-5-2; in panchina l’ex rossoverde Maestrelli.

Ritmi bassi

Enigma condizione fisica per il Monopoli, fermo da oltre quattro mesi. Per i rossoverdi invece quarto match in poco più di dieci giorni. L’avvio di match è privo di particolari emozioni e dinamicità su entrambi i fronti: di Cuppone – finisce sulla traiettoria del tiro da lontano di Donnarumma – e Furlan, direttamente da calcio di punizione, i primi tentativi della contesa. A livello tattico si nota Salzano nella veste di playmaker e Palumbo, così come era accaduto nell’1-1 con il Catania, defilato a sinistra. Portieri inoperosi con squadre molto attente a non lasciare spazi tra le linee. I pugliesi collezionano corner – ben difesi – e la Ternana riesce a rendersi pericolosa poco prima della mezz’ora con un buono spunto di Palumbo: il traversone del 5 non è ben raccolto in area dal capitano delle Fere.

Ci prova Ferrante. La sblocca Salzano



I ragazzi di Scienza non corrono alcun pericolo di fatto. Vuoi per una tattica – d’altronde non hanno motivo per rischiare – difensivista, vuoi per l’imprecisione rossoverde nell’arco offensivo: al 42′ tuttavia Ferrante spaventa e non poco Menegatti con una buona girata mancina dai diciassette metri, la sfera non va lontano dallo specchio della porta. Nulla di più. Negli spogliatoi si rientra con il punteggio invariato, poi la riprese senza modifiche da parte di Scienza e Gallo. E al primo affondo la Ternana passa approfittando di un errore di Donnarumma: l’esterno del Monopoli non riesce a liberare l’area sugli sviluppi di una punizione di Palumbo e Salzano, a centro area, è abile a coordinarsi ed infilare l’estremo difensore biancoverde con un tocco mancino in acrobazia. Situazione rovesciata.

Via con i cambi, le Fere si abbassano



L’undici di Scienza appare imballato e la reazione – al netto di un tentativo da dimenticare di Carriero da lontano – non arriva. Gallo non perde troppo tempo nel decidere di inserire forze fresche: Partipilo e Verna entrano in luogo di Defendi e Paghera. Il Monopoli inizia a pressare e i rossoverdi gli danno la possibilità di prendere campo abbassando il proprio baricentro: Fella e compagni riescono così a mantenere il possesso palla a lungo, arrivando in diverse circostanze nei sedici metri finali. A dieci minuti dal termine altre forze fresche per le Fere con gli ingressi sul terreno di gioco di Mammarella e Damian per Palumbo e Furlan. C’è il passaggio al sistema difensivo con cinque elementi. Con sofferenza finale: Fere tutte arroccate dietro nei cinque minuti di recupero, i padroni di casa lanciano in area palloni su palloni senza trovare il varco giusto. Invece è la Ternana a sfiorare lo 0-2 con un contropiede portato avanti da Verna e mal finalizzato – colpo di testa solo davanti al portiere dei pugliesi – da Partipilo. Il tentativo di Tsonev bloccato da Iannarilli chiude la contesa. Gallo può sorridere e mettere alle spalle l’arrabbiatura. Per ora.

Il tabellino



Monopoli (3-5-2): Menegatti; Rota, De Franco (c), Mercadante; Triarico (59′ Tazzer), Carriero, Giorno (80′ Tsonev), Piccinni, Donnarumma; Fella, Cuppone (59′ Salvemini). A disposizione: Antonino, Pecorini, Maestrelli, Arena, Antonacci, Hadžiosmanović, Mariano, Nanni, Jefferson. Allenatore: Giuseppe Scienza

Ternana (4-3-3): Iannarilli; Parodi, Diakité, Bergamelli, Celli; Paghera (65′ Verna), Salzano, Palumbo (79′ Mammarella); Defendi (c, 65′ Partipilo), Ferrante, Furlan (79′ Damian). A disposizione: Marcone, Tozzo, Sini, Russo, Nesta, Defendi, Torromino, Vantaggiato, Marilungo. Allenatore: Fabio Gallo

Arbitro: Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo (assistenti Luca Testi di Livorno e Francesco Valente di Roma2, 4° uomo Valerio Maranesi di Ciampino)

Reti: 52′ Salzano (T)

Ammoniti: 61′ Fella (M); 23′ Defendi, 49′ Diakité, 55′ Paghera, 86′ Damian (T)

Calci d’angolo: 8-0

Recupero: 0; 5

Secondo tempo

90+5′ Termina il match.

90+4′ Tiro di potenza di Tsonev da posizione defilata, blocca Iannarilli senza affanno.

90+2′ Partipilo si divora lo 0-2 solo davanti a Menegatti dopo un contropiede di Verna.

86‘ Ammonito Damian per un fallo su Carriero.

79‘ Fuori Palumbo e Furlan per Mammarella e Damian.

71‘ Monopoli in pressione, la Ternana difende bassa.

65′ Primi cambi per Gallo: Partipilo e Verna prendono il posto di Defendi e Paghera.

60‘ Bordata di Carriero dai trenta metri in velocità: da dimenticare l’esecuzione.

55‘ Giallo per Paghera.

52′ GOL TERNANA! Al primo affondo della ripresa i rossoverdi passano: punizione dalla sinistra di Palumbo e Salzano, approfittando di un abbaglio della difesa dei padroni di casa (Donnarumma in primis), in acrobazia riesce a deviare verso la porta. Nulla da fare per Menegatti.

49′ Ammonizione per Diakité per un fallo su Cuppone.

46‘ Palla alla Ternana. Non ci sono cambi.

Primo tempo

45′ Termina il primo tempo.

42′ Ferrante riceve spalle alla porta ai diciotto metri, si gira e calcia con il mancino: la sfera esce di poco rispetto allo specchio della porta.

35‘ Prosegue l’equilibrio in campo. Per Iannarilli e Menegatti serata tranquilla finora.

30‘ Conclusione di Giorno di potenza dai venti metri sugli sviluppi di un corner: palla alta sopra la traversa.

27′ Spunto rossoverde con Palumbo sull’out sinistro: il cross in area è leggermente troppo lungo e Defendi non riesce a controllare la sfera.

23′ Giallo per Defendi a causa di una trattenuta su Donnarumma.

20′ Nessuna occasione di rilievo nei venti minuti iniziali. Squadre molto accorte sul piano difensivo.

17‘ Proteste Monopoli per un intervento di Celli su Carriero al limite dell’area: Gariglio lascia proseguire.

12′ Punizione di Furlan respinta dalla difesa biancoverde, poi il tentativo dalla distanza di Defendi è bloccato da un centrale.

10′ Tiro dalla distanza di Donnarumma e deviazione in area di Cuppone: brivido per Iannarilli.

4‘ Ritmi bassi in avvio con maggior possesso palla per la Ternana.

1′ Calcio d’inizio per il Monopoli.