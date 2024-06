La Ternana Under 13 vince il terzo memorial ‘Luisa Pruni Piccioni’

È stata la Ternana Under 13 ad aggiudicarsi il terzo memorial ‘Luisa Pruni Piccioni’, quadrangolare di calcio che quest’anno ha visto partecipare (in ordine di arrivo in classifica) la Nuova Valle Aurelia, la Polisportiva Ternana e il Campitello. Il memorial, voluto dal professor Massimo Piccioni, nasce con l’intento di ricordare Luisa Pruni Piccioni, sua moglie, donna esemplare e nonna sempre pronta ad accompagnare e seguire i suoi nipoti tra lo sport e lo studio. Presenti anche Paola ed Andrea, i figli della coppia. Una bella giornata di sport nell’impianto di via del sabotino, che ha accolto nel migliore dei modi i tanti ragazzi e i loro accompagnatori che hanno partecipato a questo evento.

