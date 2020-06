La Ternana Volley non molla: i progetti

«Noi ci saremo». Parole di Marco Calderigi, dirigente della Ternana Volley, impegnato in queste settimane a delineare il futuro in un contesto complicato come quello dell’emergenza epidemiologica covid-19. Tanti dubbia e una certezza: «Parteciperemo ai principali campionati di categoria femminile, si avvierà un nuovo gruppo U13 e con la Serie D si proseguirà il progetto interamente giovanile valorizzando la forte componente u17. Nei prossimi mesi il club definirà i dettagli del programma per la prossima stagione agonistica che in questo periodo potrà essere rimodulato sulla base delle conferme, delle manifestazioni di interesse, delle adesioni di nuove giovani pallavoliste e di sostenitori interessati ad entrare a far parte della società e a contribuire a far crescere la famiglia rossoverde».

I propositi e il problema palestre scolastiche

Il covid ha messo a durissima prova l’intero panorama sportivo e anche il volley si sta riorganizzando dopo lo stop delle competizioni 2019-2020. «La Polisportiva Ternana – spiega Calderigi – con le sue strutture ci permette di poter pianificare la ripartenza e di offrire una opportunità alle giovani pallavoliste. La situazione della pallavolo ternana, già sotto pressione per la irrisolta situazione delle palestre scolastiche, a settembre si complicherà ulteriormente con le difficoltà di ripartenza delle attività delle scuole che non potranno assicurare gli spazi e i locali idonei per la didattica in presenza. Di conseguenza non sono al momento prevedibili le modalità e i tempi per l’accesso alle palestre per allenamenti e partite nel rispetto delle misure e dei protocolli di sicurezza. La Ternana Volley, nonostante le criticità economiche generate dalla pandemia che pesano decisivamente sulle società sportive che si auto-finanziano con le quote delle tesserate e, in parte, con sponsorizzazioni e pubblicità sportiva, ha ritenuto di non potersi sottrarre alle aspettative delle proprie giovani atlete potendo contare su un impianto di gioco che pone la società in una situazione privilegiata rispetto al contesto locale».

La sfida

Andrea Massarelli è il responsabile tecnico: «Bisogna rimboccarsi le maniche. La Ternana – spiega – dovrà rivedere l’organizzazione e il budget d’investimento ma abbiamo dei vivai ben avviati e soprattutto una ottima palestra per allenarci e giocare. Non era per nulla scontata la decisione di voler ripartire anche se chi conosce il presidente Stefano De Simoni sa benissimo che è sempre pronto ad affrontare le sfide più difficili. Inevitabilmente i progetti di inizio stagione hanno subito un rallentamento nella crescita delle atlete ma i risultati ottenuti al momento dell’interruzione delle attività erano quelli attesi e siamo convinti che il percorso avviato è quello giusto. Per la prossima stagione le novità principali saranno il nuovo gruppo Under 13 e, oltre alla qualificazione del gruppo Under 15, l’intento è quello di potenziare la categoria Under 17 che sarà parte integrante della squadra di serie D, completata da giovani atlete Under 19 con esperienze positive nella serie regionale. L’obiettivo che ci poniamo nei prossimi due mesi è quello di poter definire dei gruppi adeguati numericamente e qualitativamente per assicurare la crescita tecnica delle atlete e dei risultati sportivi. Per questo la Ternana Volley è aperta a nuove iscritte, a collaborazioni e ad accogliere le giovani pallavoliste interessate al nostro progetto». La società chiuderà ufficialmente le attività della stagione nell’ultima settimana di giugno con un allenamento e un saluto alle varie squadre, covid permettendo. Poi a luglio stage e sedute all’aperto nel rispetto dei protocolli sanitari.