La Ternana vuol sbloccarsi con il Pisa: «Il motore partirà»

C’è l’ambizioso Pisa di Luca D’Angelo da affrontare per la Ternana nella terza giornata di campionato, la seconda da disputare sul terreno amico. I ragazzi di Cristiano Lucarelli sono ancora alla ricerca del primo punto dopo i ko con Brescia e Reggina: dovranno cercare di sbloccarsi senza poter contare su Agazzi e Proietti, entrambi appiedati dal giudice sportivo della LegaB Germana Panzironi. Ma il tecnico livornese, tranquillo e rilassato nel prepartita, ha ora dalla sua Koutsoupias e Mazza per il centrocampo, dunque le alternative non mancano. Calcio d’inizio fissato per le 16.15 di sabato.

L’esigenza di sbloccarsi e di essere squadra

Un Lucarelli sorridente e sereno alla vigilia del match: «Una partita come le altre, ora l’esigenza – le prime parole in conferenza – è muovere le classifica. Non ci sono preoccupazioni, la squadra è competitiva. Sabato affrontiamo una formazione in testa alla classifica e che non ha ancora subito gol, ma mantengono il profilo basso nonostante gli investimenti sul mercato. Sarà difficile, non solo per noi. Inoltre D’Angelo è un bravissimo allenatore». Fere ancora a zero punti in graduatoria: «C’è voglia di far risultato. Siamo in un momento di ‘semina’ con quindici nuovi calciatori, è come essere ripartiti da zero: per ora siamo un gruppo e dobbiamo diventare squadra. La cosa più importante è la tolleranza in uno spogliatoio, altrimenti è più complicato fare risultato. Questo è un periodo di ‘perturbazione’, lo sapevamo. Ma il motore partirà», garantisce il trainer livornese.

I nuovi arrivi e l’impatto Mammarella



Capitolo nuovi acquisti: «Non possono essere al passo con noi, siamo partiti l’8 luglio. Krapikas ha fatto solo corsa e palestra, mentre Capuano si allenava per conto suo. Ci vuole pazienza». Il club manager Mammarella è ora in pianta stabile con lo staff: «Per la gestione dello spogliatoio è un elemento positivo, utile ad accelerare il processo», ha aggiunto Lucarelli. Poi ancora un focus sugli avversari: «Il Pisa è abile nelle seconde palle ed è un team molto fisico. Una squadra di categoria». Saranno convocati Defendi e Ghiringhelli, nulla da fare per Kontek al momento. «Koutsoupias è un giovane molto forte, fisicamente è pronto ma è abituato a giocare a tre. A due è più facile perché chiedo il mantenimento della posizione, tuttavia non lo ha sempre fatto». Breve passaggio sui tifosi avversari e il campanilismo con Livorno: «Se mi ignorassero mi offenderei. Né io né mia madre siamo permalosi», il riferimento scherzoso ai cori che si attende. «Ma c’è sempre rispetto. Il campo? Notevoli miglioramenti rispetto al Brescia». Nei toscani figurano calciatori del calibro di Nicolas Andrade, Gucher, Nagy, Hermannsson, Mastinu, Lucca, Masucci e Marsura.

La designazione di Maresca e la novità



Focus conclusivo sul fischietto napoletano che, in passato, è stato oggetto di più di qualche polemica per le direzioni di gara con le Fere: «Ciò che ha pagato la Ternana nelle prime due giornate a livello arbitrale è sotto gli occhi di tutti, non si può negare, sarebbe disonesto intellettualmente. Ma non si può trovare la scusa solo in quell’ambito per le sconfitte. Conosco Rocchi (il designatore per A e B), è intelligente: nel suo pensiero ha mandato il miglior arbitro possibile alla luce di ciò che è successo in precedenza. Sono tranquillo». Infine un pensiero personale: «Ormai le sostituzioni sono obbligate perché si sta andando verso una valutazione dei falli tipo calcio a 5. Si ‘insegue’ l’arbitro ormai». Nel contempo, passando all’extra campo, c’è da segnalare una novità televisiva in arrivo come lanciato negli scorsi giorni dal presidente CCTC Luciano Nevi: Am Terni Chanel sul canale 210 del digitale terrestre, una tv ternana che tratterà anche del mondo rossoverde. Per l’accensione vera e propria se ne parla tra un paio di mesi circa.

LUCARELLI SERENO. ANCHE SU MARESCA – VIDEO