Nuovo stadio Ternana, ‘pressing’ da Malagò

Non solo lo stato dell’arte del PalaTerni. Giovanni Malagò, numero uno del Coni, giovedì mattina si è esposto anche sul nuovo progetto per lo stadio della Ternana legato alla realizzazione di una clinica privata: «Lo dico con franchezza. Si può essere amici o no, ma Terni – il commento in ambito rossoverde – deve tenersi stretta Stefano Bandecchi perché vuol investire sulla città e non solo. L’impianto ora è datato, démodé, architettonicamente unico ma fuori standard». Parlando della città dello sport Malagò ha poi aggiunto che lo «stadio è indispensabile. Non conosco i termini del progetto ma in un incontro precedente con Paolo Tagliavento gli ho detto ‘rifacciamo tutto?» e mi ha risposto sì. Condivido, bisogna andare in quella direzione». Infine l’esempio di Udine: «Con stessa tecnica, vale a dire si continua a giocare nello stadio anche durante la costruzione». Come noto a stretto giro sarà depositato il progetto definitivo, dopodiché la palla passerà alla Regione Umbria che, nella circostanza, è stato rappresentato dal vicepresidente della giunta Roberto Morroni e dall’assessore allo sport Paola Agabiti. «Se tornerò per la posa della prima pietra dello stadio? Certo», la risposta all’input lanciato dall’assessore regionale Melasecche. Vedremo.

