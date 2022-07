La terza Ternana di Lucarelli in marcia: le Fere riunite – Gallery

Raduno, tamponi, saluti ed interviste al mattino, tutti in campo al Liberati nel pomeriggio. La stagione della Ternana 2022-2023, la terza a guida Cristiano Lucarelli, è iniziata: in casa rossoverde l’ottimismo non manca, mentre i tifosi attendono nuovi colpi di mercato per rinforzare una rosa che dovrà essere all’altezza delle ambizioni più volte rilanciate dal presidente Stefano Bandecchi. Nel mirino c’è la serie A. In avvio breve chiacchierata in cerchio – con applausi dei giocatori di tanto in tanto -, quindi le esercitazioni. Breve colloquio tra Ghiringhelli (possibile una sua partenza) e il tecnico toscano in avvio. A proposito dell’imprenditore livornese: la società fa sapere che ha fatto visita al gruppo per augurare «buon lavoro a staff (c’è anche la new entry Paolo Favaretto, ndr) e squadra, dando il benvenuto anche ai nuovi arrivati. Ha chiesto sin da subito il massimo impegno ad ogni componente per affrontare il prossimo campionato cadetto da veri protagonisti».

LE PRIME PAROLE DI FRANCESCO DI TACCHIO DA FERA