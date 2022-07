Raduno Fere, si punta alla A. Di Tacchio: «Non è stato difficile scegliere»

Condividi questo articolo su

















Si riparte per puntare alla serie A. La stagione 2022-2023 della Ternana è iniziata: venerdì mattina il raduno in città del folto gruppo – in attesa di ulteriori arrivi per poter sperare davvero di competere per posizioni alte e soprattutto delle cessioni – rossoverde, primi test e poi da lunedì tutti a Cascia. Finora l’unico acquisto ufficializzato è quello di Francesco Di Tacchio (triennale per l’ex capitano della Salernitana) ed è lui ad aver parlato in conferenza stampa. Intanto si attende il ritorno di Luka Bogdan e il via libera formale per Niccolò Corrado, già in gruppo nella giornata odierna.

LE MOTIVAZIONI DI FRANCESCO DI TACCHIO – VIDEO