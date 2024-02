L’Andes organizza corsi per chi si occupa di sicurezza negli stadi

L’Andes – associazione nazionale delegati alla sicurezza, torna ad occuparsi di formazione rilanciando i corsi dedicati a diverse figure professionali. I corsi sono in programma a primavera e prevedono percorsi di integrazione per le figure di capo unità, coordinatore di settore, responsabile di funzione e delegato per la gestione evento. La scadenza per le iscrizioni è fissata al 10 febbraio 2024. Tutte le informazioni per le iscrizioni sono reperibili al seguente link (https://www.associazioneandes.it/index.php/388-attivazione-corsi-andes). Per tutte le domande e i chiarimenti su modalità di iscrizione e svolgimento, al seguente link (https://www.associazioneandes.it/index.php/corsodge202404/2-non-categorizzato/389-nota-informatica-corsi-andes-faq#PartenzaSicura) è possibile trovare tutte le risposte inserite nelle FAQ.

