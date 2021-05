L’arcobaleno ‘senza pioggia’ incanta l’Umbria

Un fenomeno piuttosto raro, spettacolare, che sabato è stato visibile in diverse zone dell’Umbria. Si tratta dell’arcobaleno ‘senza pioggia’, immortalato intorno alle 12.30 di sabato nelle foto che pubblichiamo, invateci da Erica, una nostra lettrice di Migiana (Corciano) che ringraziamo. In realtà l’acqua (ovvero la pioggia) è sempre necessaria perché si verifichi l’affascinante fenomeno dell’arcobaleno, ma lo scenario – a chilometri di distanza dal luogo delle precipitazioni – caratterizzato da un sole quasi estivo e dall’assenza di nuvole, ha contribuito a creare un effetto particolare, bello e insolito, subito rilanciato da centinaia di persone via social.

