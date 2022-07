L’Arma di Terni saluta Enrico Salotti: «Lascia profondo vuoto umano e professionale»

«Lascia non solo l’incarico ma un profondo vuoto umano e professionale». L’Arma di Terni saluta il Capitano Enrico Salotti che, raggiunta la promozione al superiore grado di Maggiore, lascerà il servizio dal martedì 2 agosto per limiti anagrafici: per lui ultimi giorni da comandante del nucleo informativo del comando provinciale dei carabinieri di Terni. Salotti si era arruolato nel 1982 e nel corso degli anni ha prestato servizio a Firenze, Amelia e San Gemini, dove ha guidato la locale stazione per ben tredici anni. Numerose le onoreficenze ed i riconoscimenti conseguiti: «All’attuale Maggiore Salotti giungano i migliori auguri e l’affetto dei superiori, dei parigrado e dei suoi militari». Lo attende la meritata pensione.

Condividi questo articolo su