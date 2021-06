L’Arma non molla e guarda al post-Covid. Crollo di furti e rapine: sul web nuovi crimini

Festa anche in Umbria – a Perugia ed a Terni, pur senza le classiche celebrazioni pre Covid – per il 207° anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri. Un’occasione che, oltre a consegnare i meritati riconoscimenti ai militari che si sono distinti in operazioni, è servita anche a fare il punto sulle attività svolte durante l’ultimo anno.

Perugia

Alla presenza del prefetto di Perugia Armando Gradone, dell’ispettore regionale dell’associazione nazionale carabinieri, del Co.Ba.R (comitato di base per la rappresentanza militare), il generale di brigata Antonio Bandiera ha rivolto un commosso saluto a tutti i caduti dell’Arma, in special modo a coloro che sono venuti a mancare nel corso dell’ultimo anno: il tenente Alberto Bazzurri (comandante Nor Foligno) e il brigadiere Fiorenzo Meccariello (addetto alla centrale operativa della Compagnia di Assisi). «L’Arma umbra, cui il capo di Stato Maggiore della difesa ha concesso un encomio solenne per il contributo a sostegno dei cittadini e a salvaguardia della salute – ha ricordato il generale Bandiera -, già dall’inizio della pandemia ha dimostrato un enorme sforzo organizzativo riuscendo da subito a distribuire a tutti i propri militari idonei dispositivi di protezione. Tutto ciò, unito all’encomiabile impegno di ogni carabiniere, ha permesso sul piano operativo di procedere per il 77% del totale dei delitti commessi e di contribuire al calo del 38% in tema di reati contro il patrimonio ad assicurare alla giustizia nei soli primi mesi dell’anno, in tema di contrasto allo spaccio di stupefacenti, 105 persone e sequestrare oltre 278 chilogrammi di varie droghe. L’assegnazione di nuove uniformi operative per tutti i militari, la creazione di un punto vaccinale anti Covid-19 presso il comando regione che ha permesso, tra l’altro, di vaccinare completamente tutto il personale richiedente in tempi brevissimi, le varie iniziative a supporto delle fasce più deboli – ad esempio gli aiuti alle persone anziane per il ritiro della pensione, per le procedure di prenotazione ai vaccini o il semplice ma concreto aiuto nel fare la spesa -, un vero e proprio ‘modello Umbria’ per il controllo su strada del trasporto di rifiuti, l’arrivo ed impiego a brevissimo sul lago Trasimeno di una nuova motovedetta classe 200: sono solo alcune delle importanti iniziative dell’Arma in Umbria».

Le operazioni più rilevanti e gli encomi

Tra le operazioni più importanti, sono state menzionate: quella dei militari della Compagnia di Assisi che ha portato all’arresto degli autori di una rissa avvenuta fuori da una discoteca di Bastia Umbra la notte di Ferragosto del 2020, rissa che ha portato alla morte del giovane Filippo Limini; l’arresto ad opera dei carabinieri della Compagnia di Perugia di un cittadino italiano di origini sudamericane responsabile di violenza sessuale a danno di minore, avvenuta nel centro storico il 10 giugno 2020: le attività di indagine hanno permesso di accertare analoghe condotte criminose dello stupratore; l’arresto ad opera dei militari della Compagnia di Todi degli autori di una efferata e violenta rapina in abitazione a danno di una coppia di Deruta avvenuta il 18 luglio 2020. Il generale Bandiera ha poi voluto espressamente ringraziare per l’impegno i 94 comandanti di stazione – «veri baluardi a tutela della legalità nella nostra verde e bella Regione» – ed ha consegnato gli encomi a 33 militari per gli importanti risultati ottenuti. Di seguito l’elenco: encomio semplice Ten. Col. Antonio Morra, Ten. Valter Crosti, S. Ten. Antonio Maria Sanfilippo, S. Ten. Angelo De Pascalis

Lgt. C.S. Bartolomeo Aleo, Lgt. C.S. Marco Rossi, Lgt. C.S. Domenico Giustino, Lgt. C.S. Giacomo Fata, Lgt. Maurizio Rapicetti, Lgt. Leonardo Brunella, Lgt. Paolo Scanu, Lgt. Simone Mattei, Lgt. Emanuele Stacchiotti, Mar. Magg. Gabriele Stroppa, Mar. Giuseppe De Rosa, Brig. Ca. Q.S. Sossio Del Prete, Brig. Ca. Francesco Cercola, Brig. Ca. Roberto Boninti, Brig. Marco Bruschini, V. Brig. Dario Marsocci, V. Brig. Michele Simonetti, V. Brig. Iarno Vantaggi, V. Brig. Alessandro Alessi, App. Sc. Q.S. Stefano Galassini, App. Sc. Q.S. Andrea Lupattelli (Cong.), App. Sc. Q.S. Federico Marconi, App. Sc. Q.S. Antonio Matano, App. Sc. Q.S. Antonio Bono, App. Sc. Q.S. Marco Minelli, App. Sc. Filippo Ercoli, Car. Micaela Quattrociocchi, Car. Matteo Gasparini. Elogio al Mar. Magg. Antonio Barone.

Terni

A Terni, presso il comando provinciale dell’Arma, erano presenti il comandante provinciale, colonnello Davide Milano, e il prefetto Emilio Dario Sensi che – alla presenza di una guardia schierata dei carabinieri – hanno reso gli onori alla memoria dei caduti dell’Arma con la deposizione di una corona d’alloro alla lapide che commemora il brutale assassinio del carabiniere Raoul Angelini, cui è intitolata la sede del comando di via Radice. Negli ultimi 12 mesi i carabinieri della provincia di Terni hanno svolto «18.542 servizi di controllo del territorio, con l’impiego di 36.812 militari nei vari servizi di pattuglia e perlustrazione svolti nell’arco delle 24 ore, sia in auto che a piedi con i ‘carabinieri di quartiere’ che nei centri storici di Terni e Orvieto hanno vigilato sulla sicurezza dei cittadini. L’attività posta in essere, espressa da tutte le articolazioni del comando provinciale e dai reparti speciali ad esso affiancati, partendo dalle località più isolate presidiate dai comandi stazione, fino ad arrivare al capoluogo, oltre ad assicurare il rispetto delle norme anti Covid a tutela della salute pubblica, ha contribuito al dispositivo di controllo del territorio in perfetta sinergia con le altre forze di polizia. Dispositivo che ha registrato una drastica riduzione dei reati in generale. Nel periodo di riferimento, ed in rapporto con l’identico periodo dell’anno precedente, per quanto riguarda l’attività registrata dall’Arma in provincia di Terni, i furti – nelle loro varie declinazioni, dal furto su auto a quello in appartamento – sono diminuiti del 30%, così come i reati di rapina e di ricettazione, diminuiti entrambi del 19%. i reati di estorsione e di usura denunciati hanno registrato una diminuzione rispettivamente del 15% e del 100%. In controtendenza, invece, con un aumento pari quasi al 61% infine i reati di truffe e frodi informatiche e le violenze domestiche, aumentate del 50%, conseguenza delle limitazioni imposte alla libera circolazione delle persone. Elevato inoltre è stato l’impegno dei carabinieri nella lotta al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, il cui consumo sta diventando sempre più diffuso tra la popolazione soprattutto tra i giovanissimi. Nel complesso 41 sono state le persone tratte in arresto, 45 quelle denunciate in stato di libertà per identico reato, mentre altre 98 sono state segnalate alla competente autorità quali assuntori».

Il ricordo per Leonardo Ferrante e gli encomi

Nell’ambito delle celebrazioni inoltre sono stati premiati i militari che si sono contraddistinti per meriti particolari: al luogotenente C.S. Leonardo Ferrante, deceduto a seguito di una grave malattia lo scorso 1° maggio, è stato tributato un elogio, consegnato alla vedova signora Silvana Scrima, «per la straordinaria dedizione, la professionalità e l’eccezionale impegno profusi dal militare nei suoi lunghi anni di servizio, con particolare riferimento alla condotta di numerose indagini di rilievo che nel tempo hanno consentito di assicurare alla giustizia i responsabili di gravi delitti». Al M.llo Maggiore Gabriele Stroppa, al Brig. Capo Francesco Cercola ed al Brig. Marco Bruschini è stato tributato un encomio semplice per aver condotto e portato a conclusione l’operazione di servizio ‘Mastro Birraio’, che nel luglio del 2020 ha consentito di trarre in arresto 11 persone e di deferirne in stato di libertà altre 6, quali componenti di un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti sulla piazza ternana.