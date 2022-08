Lavoro a Terni, bonus da 500 euro per i dipendenti Ceplast

«Abbiamo ritenuto che di fronte a una forte diminuzione del potere di acquisto delle famiglie fosse urgente e importante sostenere i nostri collaboratori che vivono ogni giorno al nostro fianco e contribuiscono al successo dell’azienda». Spiegano così Marco e Stefano Centinari l’azione nei confronti di tutti i dipendenti del gruppo Ceplast: erogato un bonus da 500 euro nella mensilità di luglio per i collaboratori di Ceplast Spa, 2C srl e Centroplast srl. Il gruppo è specializzato nella produzione di imballaggi biodegradabili e compostabili per la grande distribuzione: la produzione è di 1,5 miliardi di sacchetti prodotti per anno. Nel 2021 il ftturato è stato di oltre 80 milioni di euro.

