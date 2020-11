Lavoro, Federlazio Rieti cerca due figure per un’associata

Federlazio Rieti fa sapere che un’azienda associata cerca, nelle province di Terni e Rieti, due figure: un responsabile consegne (Rif. FDL- CONS) e un responsabile commerciale (Rif. FDL-COMM).

Responsabile consegne

«Il candidato ideale – spiega Federlazio – dovrà gestire autonomamente le consegne e le assistenze che gli verranno assegnate; effettuare consegne in modo professionale ed essere disponibile verso i clienti, anche in emergenza; analizzare ed individuare le esigenze del cliente che verranno riportate sul CRM». Di seguito le skills richieste: esperienza di base elettromeccanica, capacità organizzative in autonomia, flessibilità e spirito di squadra. Contratto offerto: da valutare in base alle effettive capacità del candidato/a.

Responsabile commerciale

Circa il responsabile commerciale, il candidato ideale dovrà «ricercare e gestire un parco clienti (dopo adeguato periodo di formazione ed affiancamento)». Skills richieste: giovane, dinamico ed ambire a fare carriera; spirito di sacrificio, adattamento, flessibilità e spirito di squadra capacità organizzative in autonomia; attitudine alla promozione di prodotti e servizi Contratto offerto: da valutare in base alle effettive capacità del candidato/a.

I contatti

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente tramite e-mail, inviando il proprio curriculum vitae all’indirizzo federlazio.rieti@federlazio.it e citando il relativo riferimento. «Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. I dati saranno trattati in ottemperanza al D.Lgs 196/2003 e al GDPR UE 679/2016». Di seguito i riferimenti: Federlazio Rieti – Via Sanizi, 2 – Rieti – Tel. 0746.271696 – Mail: federlazio.rieti@federlazio.it