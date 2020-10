Le mele dell’Aism per fare del bene con la ricerca

La sezione di Terni di Aism – Associazione italiana sclerosi multipla – fa appello ai volontari, ai sostenitori, a tutti i cittadini che hanno a cuore l’associazione ed il suo impegno quotidiano per le persone con sclerosi multipla e li invita a sostenere l’iniziativa ‘Adotta un cartone di mele’. «Solo grazie ai contributi volontari di cittadini ed enti, sensibili ai problemi di questo genere, si possono finanziare progetti importanti di ricerca per raggiungere prima possibile una cura definitiva, ricerca riabilitativa per migliorare oggi la qualità di vita delle persone con sclerosi multipla». Ogni singolo sacchetto di mele prevede un’offerta minima di 9 euro e ogni cartone ne contiene 11: si possono prenotare, e quindi acquistare, sia i singoli sacchetti che, preferibilmente, i cartoni da 11 sacchetti. Le prenotazioni con relativa consegna a domicilio possono essere effettuate contattando la responsabile di zona Annita Rondoni al numero 349.474 7523. In alternativa si può effettuare un bonifico di donazione volontaria, non necessariamente collegato all’acquisto delle mele, con i seguenti dati: Bonifico sezione Aism di Terni Associazione Italiana Sclerosi Multipla – IT42P0306909606100000168475. Si potranno acquistare invece direttamente i sacchetti di mele nei seguenti punti vendita: 3, 4 e 5 ottobre all’ospedale Santa Maria, sabato 5 ottobre all’Ipercoop, i giorni 5 e 6 al Centro Commerciale Cospea.

