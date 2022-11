Le meraviglie delle ‘Terre di San Valentino’ viste dall’alto: altre 10 location nel progetto

Secondo anno di vita per il progetto ‘Flyup – Le terre di San Valentino viste dai droni’, finanziato dalla Fondazione Carit e realizzato dal Dit-Umbria Experience attraverso gli architetti Valter Ballarini e Gianpaolo Luchetti. L’iniziativa, finalizzata alla promozione turistica di alcuni siti di eccellenza del territorio, punta sulle suggestive immagini riprese dall’alto nei ‘luoghi dello spirito’ dell’Umbria meridionale. Eremi, monasteri, santuari e chiese testimoniano la bellezza architettonica e la spiritualità che pervade da secoli le ‘Terre di San Valentino’.

Dieci le location scelte e promosse dal Dit-Umbria Experience. Si tratta della Chiesa Collegiata di Santa Maria Assunta a Lugnano in Teverina, l’Abbazia di San Vittore ad Otricoli, la Romita di Cesi a Terni, lo Speco di San Francesco a Narni, l’Eremo della Madonna dello Scoglio ad Arrone, l’Abbazia di San Pietro in Valle a Ferentillo, la Chiesa di San Nicolò a San Gemini, la Chiesa di San Francesco ad Amelia, l’Abbazia di San Cassiano a Narni e l’Abbazia di San Benedetto In Fundis a Stroncone. A questo link è possibile sia localizzare i luoghi con la mappa che visionare le produzioni video realizzate per chi vuole scoprire luoghi incantevoli, ricchi di storia e di fascino.