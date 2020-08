«Case allagate per le continue perdite»

Condividi questo articolo su

















Le perdite d’acqua della rete idrica di Perugia vengono segnalate a ritmi vorticosi ogni giorno in vari punti del territorio cittadino. E in molte strade le perdite si verificano nuovamente dopo pochi giorni, sempre negli stessi punti. L’ultima denuncia in tal senso arriva dall’associazione Filosofi…Amo, con tanto di video.

Infiltrazioni in via Machiavelli

«Da oltre un anno nel nostro quartiere di via dei Filosofi, come del resto in altri quartieri della città, vengono continuamente segnalati guasti alla rete idrica. Attualmente la situazione in via Machiavelli è andata progressivamente peggiorando, diventando insostenibile, perché le perdite di acqua hanno provocato, oltre ai danni alla strada, infiltrazioni e allagamenti nelle abitazioni, per cui proprietari si sono visti costretti ad adire le vie legali per tutelare i loro diritti».

Nuovi guasti dopo ogni intervento

«Umbra Acque provvede sempre alle riparazioni, che però nella maggior parte dei casi si rivelano effimere, se non addirittura inutili, poiché a poche ore dall’intervento si apre molto spesso una nuova falla, proprio come è avvenuto per mesi nel tratto di strada tra via dei Filosofi e via Galilei, come avviene ora in via Machiavelli. Un altro grosso danno, ancora in via di sistemazione, in via San Bonaventura, ha portato grandi allagamenti al tratto sottostante di via dei Filosofi. Questi sono solo alcuni esempi che denotano la situazione disastrosa in cui versa la nostra rete idrica cittadina».

Perché non rifare questo tratto?

«È del tutto evidente che occorre procedere alla sostituzione di interi tratti delle tubature. Ci domandiamo quanto sia costoso intervenire continuamente facendo rattoppi inutili piuttosto che rifare tratti di condutture specialmente per quanto riguarda il caso di via Machiavelli. Ai cittadini non interessa a quale ente spetti il compito di eseguire i lavori che risolvano una situazione insostenibile, l’importante è che si proceda concretamente e soprattutto celermente. Per questo – concludono – ci sentiamo in dovere di denunciare questa insostenibile situazione».